Statt Regenschirm würde Uwe Richter lieber den Sonnenschirm aufspannen. Aber seit dem Saisonauftakt des Rostocker Flussbades am 1. Mai war es erst fünf Tage geöffnet. FOTO: Jens Griesbach Rostock Flussbad-Saison bisher ins Wasser gefallen Von Jens Griesbach | 14.06.2022, 13:01 Uhr

Die Saison im traditionsreichen Rostocker Flussbad will nicht so richtig in Gang kommen. Aber mit Beginn der Sommerferien rechnet der Wasserportverein Warnow mit einem Ansturm.