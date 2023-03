Zum zwölften Jahrestag des Supergaus in japanischen Fukushima mahnen Rostocker BUND-Aktivisten zum Atomausstieg. Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Mahnwache am Uniplatz Aktivisten protestieren in Rostock für sofortigen Atomausstieg Von Nicolas Bahr | 10.03.2023, 14:18 Uhr

Aktivisten der Umweltorganisation BUND protestieren am Jahrestag des Supergaus in Fukushima in Rostock für den Atomausstieg der Bundesregierung.