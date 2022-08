Die Stadtradeln-Botschafter Katrin Cassel und Ronny Susa von der Ospa sind bereit fürs Stadtradeln. FOTO: Milad Khoshdel up-down up-down Stadtradeln startet Rostocker sollen mit dem Fahrrad fahren und dem Klima helfen Von Milad Khoshdel | 23.08.2022, 14:56 Uhr

Bereits zum 13. Mal veranstaltet das Klimabündnis das Stadtradeln in Rostock. Los geht es am 28. August. Bis zum 17. September kann jeder mitmachen und gleichzeitig helfen, das Fahrradfahren in der Stadt zu verbessern.