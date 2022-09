Zu den acht Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte gehören Akim Martyniuk (v.l.) aus der Ukraine, Haryrunnisa Dogan sowie Sinan Cicek aus der Türkei. Sie erhalten ein Bildungsstipendium von der Start-Stiftung. Foto: Maria PIstor up-down up-down Verleihung in Rostock Akim, Hayrunnisa und Sinan bekommen ein Bildungsstipendium Von Maria Pistor | 18.09.2022, 14:52 Uhr

An der Hochschule für Musik und Theater in Rostock wurden Sonnabend acht Stipendiatinnen und Stipendiaten mit Einwanderungsgeschichte in das dreijährige Bildungs- und Engagementprogramm der Start-Stiftung aufgenommen.