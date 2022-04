Sind große Aida-Fans: Kamila und Ingo Jansen sowie Tochter Marie aus der Eifel haben kurzentschlossen eine Kurzreise mit der „Aidadiva“ unternommen. Sie schwärmen in höchsten Tönen von dem Erlebnis und dem Service an Bord. FOTO: Maria Pistor Saisonstart in Warnemünde „Aidadiva“ küsst Warnemünde symbolisch beim ersten Anlauf Von Maria Pistor | 11.04.2022, 17:05 Uhr

Den diesjährigen Kreuzfahrtreigen hat die „Aidadiva“ am Montag in Warnemünde eröffnet. „Sie ist da“, schwärmte Anwohnerin Monika Krug aus Hohe Düne um 7.05 Uhr. Um 7.45 Uhr hatte das Schiff dann am Liegeplatz P7 festgemacht.