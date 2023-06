Vom 16. bis 18. Juni 2023 wird rund um den Schwanenteich in Rostock-Reutershagen das Fischerfest gefeiert. Archivfoto: Aline Farbacher up-down up-down Fischerfest 2023 Ältestes Bürgerfest Rostocks steigt am Schwanenteich in Rostock Von Antje Kindler | 14.06.2023, 15:09 Uhr

Vom 16. bis 18. Juni findet die 58. Auflage des Fischerfestes in Reutershagen statt. Für Kinder und Familien wird an allen drei Tagen ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Was Besucher erwarten können.