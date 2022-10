Solche Bilder wie aus den Vorjahren wird es 2022 nicht geben: Eventmanagerin Heike Gütschow (l.) und inzwischen nicht mehr im Unternehmen beschäftigte Mitarbeiterin Mania Wirth haben für die vorherigen Adventsmärkte Kekse und Pralinen hergestellt. In diesem Jahr fällt der Markt aus. Foto: Maria Pistor up-down up-down Markgrafenheide Beliebter Adventsmarkt auf dem Campingplatz fällt aus Von Maria Pistor | 18.10.2022, 13:16 Uhr

Er lockt jedes Jahr zahlreiche Einheimische und Urlauber an: der Adventsmarkt auf dem Campingplatz in Markgrafenheide. In diesem Jahr findet er jedoch nicht statt. Die Eventmanagerin sagt warum.