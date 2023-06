Eigentlich sollten schon in diesem Jahr öffentliche Trinkbrunnen installiert werden. Doch es kam zu Verzögerungen. Nun wird nach passenden Standorten gesucht. Foto: dpa/Jörg Carstensen up-down up-down Rostocker sind gefragt Standorte für öffentliche Trinkbrunnen in Rostock gesucht Von Antje Kindler | 30.06.2023, 13:25 Uhr

Im Bürgerpark, am Toitenwinkler Stern oder an Sportplätzen – online kann darüber abgestimmt werden, wo in den Rostocker Stadtteilen Lütten Klein und Toitenwinkel die Trinkbrunnen installiert werden sollen.