Vincent Strehlow ist großer Fan der Mosaik-Comic-Helden Abrafaxe und schrieb für sie eine eigene Symphonie, die am 29. Januar im Volkstheater Rostock aufgeführt wird. Foto: Mirco Dalchow

Symphonie im Volkstheater Rostock Abrafaxe begeben sich auf die Suche nach dem Schatz von Eldorado Von Aline Farbacher | 27.01.2023, 15:24 Uhr

Die drei Fantasiewesen Abrax, Brabax und Califax sind bekannt aus den Comics des Magazins Mosaik. Vincent Strelow schrieb für sie eine Symphonie, die am 29. Januar im Volkstheater Rostock aufgeführt wird. Was Kinder und ihre Eltern erwartet und was all das mit Humangenetik zu tun hat.