Ab Mai leuchtet auch wieder das Rostocker Rathaus. Foto: dpa up-down up-down Energiesparverordnung endet Ab Mai werden in Rostock Denkmäler wieder beleuchtet Von Anne Luttermann | 21.04.2023, 13:53 Uhr

Um Energie zu sparen, blieb es in Rostocks Straßen in den vergangenen Monaten nachts dunkel und Schwimmer mussten sich auf kälteres Wasser in der Schwimmhalle Neptun einstellen. Nun endete die Bundesverordnung. Was die Maßnahmen gebracht haben.