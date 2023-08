Auf der A20 in etwa Höhe Abfahrt Südstadt bei Rostock hat sich am Freitagnachmittag, 25. August, ein Verkehrsunfall ereignet. Die Autobahn Richtung Lübeck ist voll gesperrt. Wie die Leitstelle des Polizeipräsidiums Rostock bestätigte, wurden die Beamten gegen 14.15 Uhr über den Vorfall informiert. Demnach sind mehrere Fahrzeuge beteiligt und es gibt Verletzte. Auch ein Rettungshubschrauber flog den Unfallort vermutlich Höhe Warnowtal an.

Die Fahrzeuge, die in Richtung Lübeck unterwegs waren, bildeten eine Rettungsgasse für die Helfer. Nach etwas mehr als einer Stunde, gegen 15.35 Uhr, lief der Verkehr wieder schleppend an und wurde um die Unfallstelle herum geleitet. Weitere Informationen sind bisher noch nicht bekannt und folgen in Kürze.