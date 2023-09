Polizei sucht Zeugen 59-Jährigem wird in Rostock Tasche von vermeintlichem Geschäftspartner gestohlen Von Antje Kindler | 08.09.2023, 13:19 Uhr Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Tat ereignete sich am Donnerstagmittag in der Innenstadt in der Langen Straße. Anschließend floh der Unbekannte. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.