Freuen sich nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause auf die 31. Gastro-Ausstellung in der Hanse Messe Rostock: Projektleiter Kuno Wegner von der Messe-Gesellschaft in Rostock (v.l.), Kochtrainer Alexander Krisch und Ralf Barg, Geschäftsführer der Rostocker Firma Rogatec. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Hanse Messe in Schmarl Gastro-Messe Rostock will Leuchtturm in Krisenzeiten sein Von Jens Griesbach | 27.10.2022, 13:56 Uhr

Die Situation im Hotel- und Gaststättengewerbe ist angespannt. Doch bei der 31. Gastro-Messe in der Hanse Messe in Rostock-Schmarl will die Branche wieder nach vorne gucken – erstmals nach zwei Jahren Corona-Zwangspause.