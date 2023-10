25. Jubiläum der Regatta Studenten kämpfen beim Kutterpullen in Warnemünde um Wanderpokal Von Maria Pistor | 12.10.2023, 15:19 Uhr Organisieren das 25. Kutterpullen am Alten Strom, das am Wochenende in Warnemünde ausgetragen wird: Frauke Klaes (v.l.), Matti Vollstädt und Alina Muhl. Foto: Sven Walther up-down up-down

Wie jedes Jahr veranstaltet der Warnemünder Studentenclub Sumpf zusammen mit dem Fachschaftsrat der Hochschule Wismar am Standort Rostock die Kutterpullen-Regatta. Dieses Jahr steht ein Jubiläum an. Das sportliche Event wird am 14. Oktober am Alten Strom ausgetragen.