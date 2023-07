Die Polizei in Rostock ermittelt wegen einer schweren Sexualstraftat an einer Minderjährigen. In der Nacht von Dienstag, 18. Juli, auf Mittwoch, 19. Juli, wurde ein 14-jähriges Mädchen von einem maskierten Unbekannten im Stadtteil Dierkow auf offener Straße von hinten mit einem Messer bedroht und in ein Gebüsch gezerrt.

Zu dem Vorfall kam es nach Angaben der Polizei gegen 23.30 Uhr an der Hinrichsdorfer Straße. Wie es hieß, war die 14-Jährige zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Hund spazieren. Ein bisher unbekannter Mann schlich sich von hinten an das Mädchen heran, hielt ein Messer in der Hand und bedrohte es. Im Anschluss packte der unbekannte Täter die Jugendliche und zog sie in ein Gebüsch. „Dort berührte er das Mädchen sexuell an mehreren Körperstellen“, erklärte Sophie Pawelke aus dem Polizeipräsidium Rostock.