Mit dem alljährlichen Workshop Rostocks Eleven stellt der Standort Rostock die Leistungsfähigkeit seiner Wissenschaft vor. Auch die Universität Rostock ist mit im Boot. FOTO: Bernd Wüstneck 13. Workshop Rostocks Eleven Wissenschaft für ein großes Publikum verständlich machen Von Jens Griesbach | 29.05.2022, 17:13 Uhr

Nachwuchswissenschaftler treten in Rostock in einem Wettstreit um verständliche Wissenschaftskommunikation an. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld.