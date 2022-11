Am 19. November findet in Rostock die Demonstration „Solidarität mit dem iranischen Volk und den Familien der Ermordeten im November“ statt. Symbolfoto: dpa up-down up-down Am 19. November Rostocker demonstrieren für Solidarität mit dem iranischen Volk Von Aline Farbacher | 18.11.2022, 07:23 Uhr

Die Demonstration startet am Samstag um 14 Uhr am Doberaner Platz. Die Veranstaltung ist eine von zahlreichen Kundgebungen weltweit, die an diesem Tag stattfinden.