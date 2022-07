Das Haus in der Ziolkowskistraße in der Rostocker Südstadt hat sich seit seinem Bau in den 1960er-Jahren kaum verändert. FOTO: Dörte Rahming up-down up-down Ungewöhnliche Wohn- und Arbeitsorte Ein Haus für Experimente in der Rostocker Südstadt Von Dörte Rahming | 03.07.2022, 12:12 Uhr

In Rostock gibt es Menschen, die an besonderen Orten wohnen oder arbeiten: etwa im Dachgeschoss der Nikolaikirche. In der Südstadt steht ein Haus, das in der DDR als Pilotprojekt für viele weitere dienen sollte – doch daraus wurde nichts.