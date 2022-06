1785 Rostocker können nun eine Ehrenamts-Card ihr Eigen nennen. FOTO: Silas Stein/dpa (Symbolfoto) up-down up-down Für freiwilliges Engagement Zahlreiche Rostocker mit Ehrenamts-Card geehrt Von Nicolas Bahr | 30.06.2022, 19:03 Uhr

61 Rostocker können sich künftig über Rabatte und Vergünstigungen in vielen Bereichen freuen – am Donnerstag erhielten sie die Rostocker Ehrenamts-Card. Was für Vorteile die Karte bringt und wer sie erhalten kann.