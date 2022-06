Techniker Steffen Arndt und Jörg Bludau (r.) von der Kongress- und Veranstaltungsagentur (KVS) führen noch Absprachen für die offizielle Eröffnung im Kurhausgarten Wanemünde. FOTO: Maria Pistor up-down up-down Programm startet am Freitag Jörg Bludau und sein Team im Endspurt für Warnemünder Woche 2022 Von Maria Pistor | 30.06.2022, 17:40 Uhr

Mit drei Programmpunkten startet die 84. Warnemünder Woche am 1. Juli. So öffnet auch die Bummelmeile am Alten Strom und auf der Promenade. Dazu gibt es noch zwei weitere Höhepunkte.