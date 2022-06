Tierschützerin Barbara Linkis füttert ein ausgehungertes Schwanenpaar mit Fisch, dem auch die Tierrettung geholfen hatte. Der Schwan hatte sich in einer Angelschnur verheddert. FOTO: Inge Thiel up-down up-down NNN-Stromschnack Tierschützerin entsetzt über Umweltverschmutzung Eine Kolumne von Maria Pistor | 29.06.2022, 18:39 Uhr

Im NNN-Stromschnack prangert Tierschützerin Barbara Linkis vom Verein Tiere in Not die zunehmende Umweltverschmutzung und das Verhalten gegenüber Tieren an. Sie spricht von einem konkreten Fall.