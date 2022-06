Die RSAG verzeichnet einen deutlichen Anstieg der Fahrgastzahlen seit Einführung des 9-Euro-Tickets in Rostock. FOTO: Carolin Beyer up-down up-down Bilanz der RSAG und VVW Jeder zweite Rostocker hat ein 9-Euro-Ticket in der Tasche und | 29.06.2022, 14:50 Uhr Von Jens Griesbach Carolin Beyer | 29.06.2022, 14:50 Uhr

Nach einem Monat 9-Euro-Ticket ziehen die Nahverkehrsunternehmen in Hansestadt und Landkreis Rostock eine erste Zwischenbilanz. Das Interesse an dem Ticket ist ungebrochen, die Fahrgastzahlen gehen weiter in die Höhe.