Auf dem Landesparteitag der CDU Schleswig-Holstein zeigte sich Claus Ruhe Madsen erstmals als kommender Minister. FOTO: Marcus Dewanger/dpa

Reaktionen aus der Politik

Wie OB Claus Ruhe Madsen seinen Abgang aus Rostock erklärt

Von Malte Fuchs | 28.06.2022, 17:50 Uhr

Am Dienstag verabschiedete sich Claus Ruhe Madsen (parteilos) aus Rostock – und wandte sich in einem langen Schreiben an die Bürger. Die Kommunalpolitik reagiert teils mit Verständnis, teils mit Kritik auf den schnellen Gang nach Kiel.