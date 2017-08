Rostock : Amnestie für Schusswaffen greift

Zustände wie in den USA, wo das Recht auf Waffen in der Verfassung festgehalten ist und sie deswegen zum Alltag gehören, sollten in Deutschland vermieden werden. Denn die Folgen sind bekannt: mehr Tote, mehr Verwundete, mehr Unfälle, mehr Unsicherheit. Die Amnestie für illegale Waffenbesitzer ist deswegen ein richtiger Schritt. Wie viele nicht registrierte Pistolen und Gewehre in Rostock im Umlauf sind, ist natürlich nicht bekannt. Dass es sie gibt, ist hingegen klar. Vor Jahren wurde der Rostocker Hafen im so genannten Darknet, also dem auch von Kriminellen aller Art genutzten Schatten-Internet, sogar als Umschlagplatz für den Waffenhandel benannt.