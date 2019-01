XXL-Diebstahl : Unbekannte stehlen kompletten Zigarettenautomaten

Diebe schlagen im Schmarler Kolumbusring zu. Polizei tappt im Dunkeln.

28. Januar 2019, 17:09 Uhr

Rostock | Unbekannte haben in der Nacht zum vergangenen Freitag einen kompletten Zigarettenautomaten aus einer Pizzeria in Rostock-Schmarl gestohlen. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Gaststätte im Kolumbusring und transportierten das Gerät unbemerkt ab. Wie sie das bewerkstelligt haben, kann die Polizei noch nicht sagen. Die Beamten fanden den leeren Automaten hinter der Sporthalle im Stephan-Jantzen-Ring.

Zur Klärung des Falls hoffen sie nun auf Hinweise. Zeugen, die in der Nacht zum 25. Janaur verdächtige Beobachtungen im Bereich Kolumbusring oder Stephan-Jantzen-Ring gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, unter der Telefonnummer 0381/49161616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.