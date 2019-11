Wirtschaft : IT-Unternehmen kommt nach Rostock

Adesso eröffnet Geschäftsstelle in der Hansestadt.

von NNN

13. November 2019, 15:10 Uhr

Neuansiedlung in Rostock. Der IT-Dienstleister Adesso hat eine Geschäftsstelle in der Hansestadt eröffnet und damit seinen bisherigen Expansionskurs weiter fortgesetzt. Für die Hansestadt als Standort spreche laut Unternehmen, dass Firmenkunden und öffentliche Verwaltung vor Ort moderne Digitalisierungslösungen benötigen und der akademische IT-Nachwuchs hier hervorragend ausgebildet werden. Mit der Universität Rostock und ihren Fachbereichen Informatik und Technische Informatik finde Adesso genau diese Bedingung vor.

Beitrag für Dynamik und Innovation

Vor allem aufgrund der Kontakte zur lokalen Wirtschaft arbeitet das IT-Unternehmen auch mit Rostock Business, der Wirtschafts- und Technologieförderung Rostocks, zusammen. "Die Digitalisierung stellt Verwaltung und Wirtschaft vor große Herausforderungen. Daher ist das Engagement in Rostock zugleich auch ein wichtiger Beitrag für Dynamik und Innovationen in unserer Hanse- und Universitätsstadt", sagt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos).

Szene bereichern

Inhaltlich liegt der Schwerpunkt der neuen Geschäftsstelle neben klassischer Software-Individualentwicklung für Unternehmen auf der Wartung und dem Support für Softwaresysteme und IT-Infrastrukturen in Wirtschaft und Verwaltung. Leiten wird den Rostocker Standort Dirk Langner. Er war zuletzt als IT-Manager in der Geschäftsstelle Stralsund tätig und betreute dort Großkunden im Versicherungssegment. "Rostock als größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort mit Lebensqualität und liegt durch die Flughafenanbindung zentral und verkehrsgünstig im hohen Norden. Unser Konzept - maximale Nähe zu den Kunden und zu den Hochschulabsolventen - geht hier voll auf. Wir freuen uns darauf, die Szene hier zu bereichern", so Langner.

Auf Expansionskurs

Neben Rostock ist Adesso auch mit einer Geschäftsstelle in Stralsund vertreten. Zusammen bilden sie zukünftig das Ostsee-Kompetenzzentrum für Application Management. Rostock ist die zweite Geschäftsstelle in MV und der 22. Standort der adesso Group in Deutschland insgesamt.