Immobilien-Bewertungswochen : Wie viel ist mein Haus wert?

Bis zum 18. April bietet die Ostseesparkasse eine kostenfreie Bewertung von Immobilien in Rostock und im Landkreis an.

von Katharina Golze

29. März 2019, 08:00 Uhr

Rostock | Seit 25. März laufen die Immobilien-Bewertungswochen der Ostseesparkasse (Ospa). Ob Arbeitsplatzwechsel, Familienzuwachs oder Scheidung: Bis zum 18. April ermitteln die Immobilienberater der Opsa den Verkaufswert von Haus oder Wohnung kostenfrei.

Service seit zehn Jahren

Seit zehn Jahren bietet die Bank zweimal im Jahr, immer im Frühjahr und Herbst, diesen Service an. Damals zeigte eine Analyse, dass die Ospa zwar viele Immobilien betreut, die Kunden beim Verkauf aber zu ortsansässigen Maklern gehen, erklärt Andre Vogel, Teamleiter im Immobilienvertrieb. Das sollte sich ändern – heute können Rostocker ihre Immobilie auf zwei Wege bewerten lassen.

Ein erster Schritt ist der Preisfinder auf der Webseite der Ospa. Diesen gibt es unabhängig von den Immobilien-Bewertungswochen, also ganzjährig. „Dort kann man selbst die Daten eintragen. Innerhalb von fünf Minuten bekommt man die Berechnung“, sagt Vogel. Abgefragt werden etwa der Haustyp, Wohnfläche und Baujahr. So können Interessierte ermitteln, wie sich der Wohnungsmarkt entwickelt und wie sich der Wert ihrer Immobilie verändert. Relativ konstant blieben laut Vogel aber die Immobilienmarkttransaktionen: Das sind rund 3000 im Jahr.

Kostenfreie Verkaufswertempfehlung

Der zweite Schritt ist ein Gespräch mit einem Immobilienberater. Für die 15 Geschäftsbereiche der Opsa in der Hansestadt und im Landkreis Rostock sind 20 Makler im Einsatz. Sie ermitteln eine Verkaufswertempfehlung. Diese sind aber nicht so genau wie die Sachwerte, die vereidigte Sachverständige ermitteln, verweist Andre Vogel. Ein professionelles Gutachten koste aber bis zu 2000 Euro. Die Berater der Ospa geben einen Richtwert für den Verkaufswert. Betrachtet werden der Bodenrichtwert und Standort, der bauliche Zustand und der Modernisierungsstand sowie der Grundriss.

„Unser Ziel ist, eine Dienstleistung zu vereinbaren“, erklärt Andre Vogel den kostenlosen Service. Das heißt, dass die Opsa den Verkauf der Immobilie übernehmen möchte. Verpflichtend ist das aber nicht.

1500 Objekte privat verkauft

Im Jahr hätten sie an die 400 Vertriebsaufträge, so der Teamleiter. Zwischen 100 und 150 kämen während der Bewertungswochen zusammen. Damit decken sie ein Drittel der freien Immobilienvermittlung der Region ab, sagt Vogel. Von den 3000 Objekten im Jahr würde die Hälfte unter Privatpersonen verkauft. 1500 gingen an Makler in Rostock.

Wer seine Immobilie bewerten lassen möchte, kann einen Termin telefonisch unter 0381/6431100, oder per E-Mail an immobilienbewertung@ospa.de vereinbaren. Informationen gibt es www.ospa.de.