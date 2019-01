Wetter : Der Sturm beherrscht die Region

Eine Woche nach der teils schweren Sturmflut erwartet den Nordosten heute bereits die zweite Welle.

von Hannes Stepputat/NNN

09. Januar 2019, 08:42 Uhr

Rostock/Wismar | An der Ostseeküste im Nordosten wird heute erneut eine Sturmflut erwartet. In Rostock ist es noch verhältnismäßig ruhig. Am Mühlendamm ist 1 Meter über dem mittleren Wasserstand erreicht, in Warnemünde 95 Zentimeter, so Stadtsprecher Ulrich Kunze. Sperrungen gab es kurz vor 9 Uhr am Mittwoch noch nicht, auch keine Verkehrsbehinderungen, die auf das Wetter zurückzuführen sind - nur den üblichen Morgenverkehr, bei dem es sich im Verbindungsweg, Richtung Petridamm, Richtung Steintor und an der Deutschen Med wenige Minuten staut.

Der Seewetterdienst Hamburg gab am frühen Morgen eine Starkwind-Warnung für die Ostseeküste heraus. Vorhersagen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zufolge ist mit Pegelständen bis zu 1,30 Meter über Normal zu rechnen. So hoch werde das Wasser voraussichtlich aber nur an den westlichen Küstenabschnitten rund um Wismar steigen. In Richtung Osten erwartete das BSH niedrigere Wasserstände, an der polnischen Grenze soll noch knapp ein Meter erreicht werden. In den frühen Morgenstunden erreichte Wismar laut BSH als erste Stadt einen Pegelstand von einem Meter über Normal - also dem Grenzwert für eine Sturmflut an der Ostsee.



In der Hansestadt stehen einer Sprecherin der Stadt zufolge Sandsäcke für Anwohner des Hafens bereit. Autofahrer sind aufgerufen, ihre Fahrzeuge aus dem gefährdeten Bereich zu fahren. In der vergangenen Woche waren am Wismarer Hafen bei einem Pegelstand von 1,84 Meter über Normal Straßen überflutet und ein Fußweg unterspült worden. So hoch soll das Wasser diesmal nicht steigen.

Der Deutsche Wetterdienst warnte fast landesweit vor Sturmböen. Lediglich im Südosten sollte es ruhiger zugehen.

Sollte die Sturmflut entgegen den Erwartungen höher ausfallen, werde etwa in Rostock ab einem Pegel von 1,30 Meter die Sperrung der tiefliegenden L22 am Stadthafen vorbereitet, sagte Stadtsprecher Ulrich Kunze am Dienstag. Er blickte gelassen auf die zweite Sturmflut des Jahres.

Als Sturmflut werden in der Ostsee Pegelstände von einem Meter bis 1,25 Meter bezeichnet. Bis 1,50 Meter handelt es sich um eine mittlere, bis zwei Meter um eine schwere und darüber um eine sehr schwere Sturmflut.