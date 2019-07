Warnemünde Woche startet : Niegen Ümgang zieht durch das Ostseebad

Bereits zum 18. Mal wird der Segelwettbewerb vor den Toren Rostocks mit einem bunten Umzug eröffnet.

Rostock | Besucher und Einheimische trotzten beim Niegen Ümgang, dem traditionellen Start der 81. Warnemünder Woche, dem leichten Nieselregel. Bereits zum 18. Mal fand der Umzug, auf dem sich Trachtengruppen, Vereine und Unternehmen präsentieren, am Sonnabend statt.

"Uns macht das Spaß", sagt Wilhelm Münchow vom Verein Warnemünder Trachtengruppe. Zusammen mit Jürgen Wittmüs, Reinhard Bast und Siegfried Richter tragen sie die historischen Uniformen, um die Tradition zu pflegen. "Wir wollen zeigen, wie die Menschen früher ausgesehen haben", sagt Münchow. Er selbst ist seit über zehn Jahren dabei.

Dänenkönig Erik VI. gibt sich die Ehre



Ebenfalls fester Bestandteil der Niegen Ümgangs sind der dänische König Erik VI. Menved (gespielt von Michael Zabel) und seine Frau Ingeborg Magnusdotter (gespielt von Marit Glaeser), die hoch zu Ross am Festzug teilnehmen. Entgegen der historischen Fakten konnte der Monarch, damaliger Lehnsherr von Rostock und Warnemünde, am Fest teilnehmen. 1311 hatten ihm das die Einwohner noch verweigert.

Gernot Schumann spielt Lotzenkommandeur Stephan Jantzen

"Ich habe fast 100 Leute gerettet", sagt Gernot Schumann, ganz in seiner historischen Rolle als Lotzenkommandeur und Lokalheld Stephan Jantzen verhaftet, die er schon 25 Jahre spielt. "Ich bin seine Frau Marie und zu der Zeit ebenfalls mit zur See gefahren", sagt Astrid Schumann. Dies sei zu dieser Zeit eine Besonderheit gewesen, auch sei einer ihrer Söhne auf See zur Welt gekommen.

Astrid Schumann ist die Darstellung historischer Figuren in ihren Kostümen sehr wichtig. Jedoch möchte sie damit nicht die Zeit zurückdrehen, sondern auf die Werte von damals hinweisen. Auch müsse man als Rostocker und Warnemünder wissen, wo die eigenen Wurzeln liegen.

"Der Ümgang ist einfach wunderschön"

Das Ehepaar Edith und Rainer Manzke besuchen fast jedes Jahr den Festumzug. "Der Ümgang ist einfach wunderschön", sagt Edith Manzke. Leider könne sie die sportlichen Wettkämpfe der Warnemünder Woche nicht besuchen, da sie arbeiten müsse. Aber für Sonnabend hatte sie sich extra frei genommen.

Methling nimmt auch im nächten Jahr wieder teil



Wie in den vergangen Jahren nimmt Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) am Umzug teil. "Das ist nicht das letzte Mal als Mitglied des Warnemünde Vereins", sagt Methling. Darüber, ob er im nächsten Jahr als Privatperson vielleicht auch in eine historische Tracht schlüpft, hat er noch nicht nachgedacht. Gerne erinnert er sich jedoch an den ehemaligen Kultusminister Mathias Brodkorb (SPD) zurück, der mehrmals anlässlich des Ümgangs sich verkleidete und mitlief.