Warnemünde : "Meer Theater" mit kuriosen Fischen

Eine Ausstellung mit Werken des Künstlers Till Dörner wird am Sonnabend in der Galerie von Anke Tölle eröffnet.

von Maria Pistor

31. August 2019, 12:00 Uhr

Warnemünde | Seine künstlerische Handschrift ist unverwechselbar. Illustrator und Zeichner Till Dörner hat bekanntermaßen einen Faible für Fische. Er malt sie in unzähligen Varianten. Einer ziert sogar ein Surfbrett. Am Sonnabend um 17 Uhr stellt der regionale Künstler seine kuriosen Fischbilder bei Galeristin Anke Tölle am Georginenplatz 8 aus. Die Ausstellung trägt den Namen „Meer Theater“ und wird dort bis zum 29. September gezeigt. Geöffnet ist mittwochs bis sonntags von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Maria Pistor