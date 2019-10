Warnemünde : Anna Gesewsky selbst war ein Glanz

Rezension: In der Premiere "Das kunstseidene Mädchen" zeigte die Schauspielerin eine große Leistung.

von Maria Pistor

14. Oktober 2019, 19:45 Uhr

Warnemünde | Das muss man erst einmal schaffen: Knapp zwei Stunden hat Anna Gesewsky am Sonnabend in der Premierenvorstellung von "Das kunstseidene Mädchen" das Publikum in der Kleinen Komödie mit ihrer facettenreichen Spielweise in den Bann gezogen. Begleitet wurde sie lediglich von dem Pianisten Ralph Zedler und ein paar Gesten. Ansonsten kämpfte sie sich in der Figur der Sekretärin Doris allein durch den Abend. In der Zeit des nahenden Faschismus hatte Doris keinen anderen Wunsch, "als ein Glanz zu sein".

Mimisch facettenreich

So bezeichnete die Rechtsanwaltsekretärin die Hoffnung, den ärmlichen Verhältnissen zu entkommen. Sie träumte von der Bühne und eben diesem Glanz. Dieser Wunsch zog sich wie ein roter Faden durch das Stück, das nach dem Roman von Irmgard Keun auf die Bühne gebracht wurde. Gesewsky gelang es hervorragend, mit dem gelungenen Bühnenbild spielerisch alle Möglichkeiten auszuloten. Auch mimisch zeigte sie Facettenreichtum. Der Zuschauer bekam auch Mitleid mit dieser 18-Jährigen, die auf die Bühne wollte, um der Lebenstristesse zu entfliehen. Und dabei von Männern ausgenutzt und abserviert wurde. Etwas Geborgenheit gab ihr ein gestohlener Pelzmantel. Aber letztendlich waren es nur kurze Augenblicke im Leben mit dieser unstillbaren Sehnsucht nach dem erwähnten Glanz. Dieser stellte sich nur für Momente ein und erlosch dann Sternschnuppen gleich wieder.

Große solistische Leistung

Etwas verunsichert waren die Zuschauer lediglich bei der Pause. Einige fragten sich, ob das Stück bereits zu Ende sei. Eine Handvoll ging aus Missfallen. Was unverständlich war, denn Gesewsky lieferte eine große solistische Leistung. Sie war ein Glanz als Schauspielerin.

Weitere Termine in der Kleinen Komödie

Weitere Vorstellungen von "Das kunstseidene Mädchen" folgen am:

Sonntag, 20. Oktober, 18 Uhr



Donnerstag, 24. Oktober, 20 Uhr



Freitag, 25. Oktober, 20 Uhr



Donnerstag, 31. Oktober, 20 Uhr