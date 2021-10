Volleyball in Rostock : Herren des SV Warnemünde unterliegen 0:3 beim Zweiten Moerser SC

Am Samstag trat Warnemünde zur zweitlängsten Auswärtsfahrt nach Moers an. Zwar verlor das Team von Jozef Janosik alle drei Sätze. Trotzdem war der Trainer zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft gegen den Zweiten.

Rostock | Am Sonnabend trafen die Volleyball-Herren des SV Warnemünde (neun Punkte aus fünf Spielen) auswärts auf den Zweitplatzierten der 2. Bundesliga Nord, den Moerser SC (16 Punkte aus sechs Spielen). Die Mannschaft von Trainer Jozef Janosik konnte sich in ihrem fünften Spiel in keinem der drei Sätze durchsetzen und verlor somit 0:3 (16:25, 19:25, 23:25). S...

