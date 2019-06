Versorgungsengpass : Bentwisch muss zeitweise ohne Wasser auskommen

Am 19. Juni wird in Bentwisch, im Bereich des Wohngebietes „Am Sportplatz“, eine neue Trinkwasserleitung eingebunden.

von NNN

14. Juni 2019, 12:36 Uhr

Rostock | Am 19. Juni wird in Bentwisch, im Bereich des Wohngebietes „Am Sportplatz“, eine neue Trinkwasserleitung eingebunden. In diesem Zuge kommt es in Teilen von Bentwisch in der Zeit von 3 bis 5.30 Uhr zur Unterbrechung der Trinkwasserversorgung. Die Nordwasser GmbH bittet ihre Kunden, sich darauf einzustellen und sich für diesen Zeitraum mit Trinkwasser zu bevorraten.



Servicenummer für Rückfragen: 0381/817150

Das Unternehmen

Die Nordwasser GmbH betreibt als kommunales Unternehmen im Auftrag des Warnow- Wasser- und Abwasserverbandes (WWAV) die Anlagen und Netze zur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und 28 Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes Wasser Abwasser Rostock-Land. Mit etwa 320 Mitarbeitern versorgt die Nordwasser gut 260.000 Einwohner sowie Industrie und Gewerbe mit Trinkwasser und bereitet das entstehende Abwasser auf.