Vermisst : Polizei sucht demenzkranken 78-Jährigen

Die Rostocker Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach Wilfried Walter. Wer hat den Rentner gesehen?

von NNN

27. Juni 2019, 11:12 Uhr

Rostock | Die Rostocker Polizei bittet dringend um Mithilfe bei der Suche nach dem 78-jährigen Wilfried Walter aus Rostock. Er verschwand am Mittwochabend zwischen 19 und 21 Uhr aus einer Pflegeeinrichtung in der Groß Kleiner Allee in Rostock. Der 78-Jährige leidet unter Demenz, ist orientierungslos und dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen der Polizei konnte der Vermisste bisher nicht aufgefunden werden.

Personenbeschreibung: Wilfried Walter ist 1,65 Meter groß und von kräftiger Gestalt. Seine Haare sind grau. Er ist mit einer schwarzen Jogginghose, einem dunklen T-Shirt und schwarzen Schuhen bekleidet. Der Senior nutzt einen braunen Holzgehstock.

Polizei Rostock





Als der Vermisste letztmalig gesehen wurde, hatte er eine dunkle Strickmütze auf und trug ein helles Sofakissen mit bunten Blumen bei sich. Derzeit ist jedoch unklar, ob er diese Gegenstände noch bei sich trägt.

Die Polizei bittet um dringend um Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach dem vermissten Rentner.

Wer hat Wilfried Walter seit seinem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, unter der Telefonnummer 0381/49 16 16 16, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache entgegen.