Rostock : Uni verleiht Honorarprofessur

Der ehemalige Leiter des Friedrich-Loeffler-Instituts Thomas C. Mettenleiter wird für Arbeit als Virologe geehrt.

von NNN

17. Oktober 2019, 14:08 Uhr

Rostock | Der langjährige Leiter des Friedrich-Loeffler-Instituts, Professor Dr. Dr. h.c. Thomas C. Mettenleiter, hat die Honorarprofessur der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät an der Universität Rostock verliehen bekommen. Mit dieser Auszeichnung sollen laut Alma Mater vor allem seine Forschungen zur Entwicklung gentechnisch hergestellter Impfstoffe gegen virusbedingte Krankheiten landwirtschaftlicher Nutztiere und die Entwicklung viraler Vektorimpfstoffe gewürdigt werden.

Die Verleihung wurde Mitte Oktober während einer Festveranstaltung in der Aula des Hauptgebäudes durch den Dekan der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät, Professor Konrad Miegel, und Universitätsrektor Professor Wolfgang Schareck vorgenommen.



Namen mit Arbeit als Virologe gemacht

Mettenleiter ist ein international bekannter Virologe, der Pionierarbeit im Bereich tierpathogener Herpesviren leistet, teilt die Uni mit. Demnach habe er die Forschung auf dem Gebiet der Viruskrankheiten der Tiere in Deutschland und auch international wesentlich weiterentwickelt und deutlich beeinflusst. Von Ende 1993 bis April diesen Jahres leitete er das Institut für molekulare und zelluläre Virologie des Friedrich-Loeffler-Institute. 1996 wurde er zum Leiter und 1997 zum Präsidenten des Institutes ernannt. Mit der Rostocker Uni, insbesondere der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät, ist Mettenleiter seit vielen Jahren eng verbunden. "Am regen Austausch mit den Studierenden in seinen Vorlesungen wird deutlich, wie wichtig ihm die Begeisterung der Nachwuchswissenschaftlerinnen und wissenschaftler für die Virologie ist", unterstreicht die Universität.