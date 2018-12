Unfall : Autofahrer landet auf Gleisen der Straßenbahn

Mazda-Fahrer biegt nach Klinik-Besuch zu früh ab und fährt sich in Gleisbett fest.

von Stefan Tretropp

11. Dezember 2018, 19:43 Uhr

Rostock | Offenbar wegen des schlechten Wetters und der Dunkelheit hat ein Autofahrer in der Rostocker Südstadt am Dienstagabend die Straße mit dem Gleisbett der Straßenbahn verwechselt. Der Fahrer landete mit seinem Mazda auf den Schienen und kam nicht mehr weiter. Der Unfall hatte sich laut Polizei gegen 17.30 Uhr auf dem Südring ereignet. Wie es hieß, kam der Mann gerade aus dem Klinikum Südstadt und wollte nach links auf den Südring einbiegen. Dabei bog er zu früh ab und landete im Gleisbett der Straßenbahn. Der Wagen fuhr sich fest. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst kam auch die Berufsfeuerwehr zum Einsatz. Um den Wagen möglichst schonend von den Gleisen zu bekommen, wurde ein Abschlepper angefordert, der den Mazda haben konnte. Der Autofahrer blieb unverletzt. Wegen des Unfalls kam es im Straßenbahnverkehr in der Südstadt zeitweise zu erheblichen Verspätungen.