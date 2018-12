Überfall : Unbekannter raubt Mann das Smartphone

Vorfall ereignete sich in der Fischerstraße in Rostocks Innenstadt. Polizei hofft auf Hinweise.

von NNN

27. Dezember 2018, 15:03 Uhr

Rostock | Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 21.10 Uhr einen Mann in der Fischerstraße in Rostocks Innenstadt überfallen. Nach Aussage des Opfers attackierte der etwa 25- bis 30-Jährige ihn plötzlich von hinten und entwendete ihm im Anschluss daran unter Anwendung von Gewalt ein Mobiltelefon der Marke Nokia aus der Manteltasche. Als ein Zeuge aufmerksam wurde und einschritt, ließ der Angreifer von seinem Opfer ab und flüchtete mit einem Mountainbike in Richtung Strandstraße.

Jetzt sucht die Polizei nach dem Täter. Laut Zeugen trägt er kurze blonde Haare, war mit einer schwarzen Jacke bekleidet und wies ein ungepflegtes Äußeres auf. Der Mann soll fließend Deutsch gesprochen haben und mit einem Mountainbike mit aktiver Beleuchtung unterwegs gewesen sein. Weitere Angaben konnten die Zeugen nicht machen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Ansprechpartner ist das Polizeihauptrevier in Rostock-Reutershagen unter der Telefonnummer 0381/49160.