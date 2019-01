Tierschutzverein : Wer hat diesem Hund das angetan?

Rostocker Tierschutzverein sucht den Besitzer des gesundheitlich stark angeschlagenen Welsh Terriers.

von NNN

13. Januar 2019, 20:32 Uhr

Rostock | Nachdem der Rostocker Tierschutzverein den schlimmen Zustand von der Bulldogge Rudi öffentlich machte, und der kleine Hund leider verstarb, hat sie nun den nächsten Fall. Ein vollkommen verwahrloster und gesundheitlich stark angeschlagener Welsh Terrier wurde kurz hinter dem Ortseingangsschild in Rostock Biestow von einem jungen Mann gefunden. „Er hat großflächige Wunden und an seinem rechten Hinterlauf fehlen sämtliche Krallen“, heißt es. Er wurde auf den Namen Eiko getauft und erholt sich jetzt erstmal im Tierheim. Das bittet um Hinweise auf Hund und Besitzer. Kontakt: Tierschutzverein Rostock, Birkenweg 14 in Dummerstorf, 038208/357