Themenabend : Saatgutsorten sind bedroht

Böll-Stiftung thematisiert eine bedrohte Ressource.

21. November 2018, 18:17 Uhr

Rostock | Rostock Am Montag, 26. November, um 19 Uhr, präsentiert die Heinrich-Böll-Stiftung MV den Dokumentarfilm „Unser Saatgut – Wir ernten, was wir säen“ in der Frieda 23, Friedrichstraße 23, in Rostock. Ab 18 Uhr findet bereits ein Markt der Möglichkeiten im Foyer statt, wo verschiedene Projekte wie der Hof Ulenkrug, die Bunten Höfe oder das Kollektiv Feldrandkultur über Saatgut informieren. Diese Ressource ist bedroht: Mehr als 90 Prozent aller Saatgutsorten sind bereits verschwunden. Biotech-Konzerne wie Syngenta und Bayer/Monsanto bestimmen mit genetisch veränderten Monokulturen längst den globalen Saatgutmarkt, kritisiert die Stiftung. Im Anschluss an die Filmvorführung lädt die Heinrich-Böll-Stiftung MV zu einem Publikumsgespräch mit BUND-Referent Dr. Burkhard Roloff und Jürgen Holzapfel vom Hof Ulenkrug. Der Hof organisiert seit vielen Jahren Saatgutbörsen in MV.