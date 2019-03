Theater : Der Alte Strom wird zur Pariser Seine

Duo Pariser Flair tritt in Warnemünde auf und serviert einen musikalischen Stadtrundgang durch die schönste Stadt.

von NNN

21. März 2019, 09:45 Uhr

Rostock | Pariser Flair im Ostseebad? – Dafür wollen am 30. März Marie Giroux und Jenny Schäuffelen sorgen. Um 20 Uhr laden die französische Opernsängerin und jahrelange Wahlpariserin und die norddeutsche Pianistin und Akkordeonistin ein. Sie bilden das Duo Pariser Flair. Von Aznavour bis Piaf über Brel und Becaud werden Sie auf dieser Tour die ganz großen Klassiker des französischen Chanson hören und besser kennenlernen aber auch allerlei interessante Tipps über Paris bekommen. Die beiden machen aus Warnemünde Paris, aus dem Strom die Seine, aus den Fischerhäuschen die Quartiers – und das alles mitten in der Kleine Komödie in der Rostocker Straße 8 im wunderschönen Seebad.

Karten gibt es ab 19 Uhr an der Abendkasse, an der Vorverkaufskasse in der Doberaner Straße oder auch in den Touri-Informationen in Rostock und Warnemünde.