Tessin : Zebra sorgt für Unfall auf A20

von dpa

02. Oktober 2019, 09:18 Uhr

Tessin | Zwei Zirkus-Zebras sind in der Nacht zu Mittwoch bei Tessin aus ihrem Stall ausgebüxt. Eine Anwohnerin sei in der Nacht auf die Tiere aufmerksam geworden und habe die Polizei alarmiert, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Eines der beiden Zebras konnte problemlos wieder eingefangen und zum Zirkus zurückgebracht werden.

Das zweite Tier jedoch blieb nach seinem Ausflug zunächst verschwunden, sorgte nun aber offenbar für einen Unfall auf der Autobahn 20 bei Tessin. Es soll auf der Fahrtrichtung nach Westen mit einem Auto zusammengestoßen sein. Verletzt wurde dabei wohl niemand, aber das Zebra wird noch gesucht, wie ein Polizeisprecher sagte. Es lasse sich aber bisher weder mit Futter noch mit anderen Methoden einfangen, so der Beamte.