Täter in Haft : Übergriff auf Schüler vor laufender Kamera aufgeklärt

Nachdem ein 19-Jähriger gezielt einen 16-Jährigen in einer Schule in Lichtenhagen angegriffen hat, kommt er nun in Haft.

von NNN

11. Dezember 2018, 14:40 Uhr

Rostock | Der Übergriff auf einen 16-jährigen Schüler in Lichtenhagen ist aufgeklärt. Für den mutmaßlichen Täter wurde bereits Untersuchungshaft angeordnet. Der 18-jährige Tatverdächtige betrat unberechtigt am 19. November das Schulgelände und ging zielgerichtet auf den 16-jährigen Schüler zu. Der Rostocker schlug dem Jugendlichen unvermittelt ins Gesicht, während sein Komplize die Situation mit dem Handy filmte.

Die Rostocker Polizei fahndete unter anderem mit einem Zeugenaufruf nach den Tatverdächtigen. Die Veröffentlichungen in verschiedenen Medien und sozialen Netzwerken führten zu einem wichtigen Hinweis aus der Bevölkerung. Die Polizei konnte die Identitäten des Tatverdächtigen und seines 15-jährigen Komplizen aufklären.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Rostock für den 18-jährigen Haupttäter Haftbefehl erlassen. Der Rostocker hatte bereits eine Freiheitsstrafe verbüßt und war erst Anfang November 2018 aus der Haft entlassen worden. Seitdem ist er mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Auch der 15-jährige Tatverdächtige muss sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock sind noch nicht abgeschlossen.