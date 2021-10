Warnemünde : Spill gibt ein Konzert zur neuen CD

Olaf Hobrlant von Spill gibt eine neue CD raus. Sie heißt „Seelenrelevant“.

Warnemünde | Die Band Spill von Olaf Hobrlant meldet sich mit eine neuen Scheibe zurück. Am Freitag stellt sie ab 19.30 Uhr ihre neue CD „Seelenrelevant“ im Ringelnatz in der Alexandrinenstraße 60 in Warnemünde vor. „Das nunmehr neunte Album spiegelt wie seine Vorgänger den alltäglichen Zeitgeist“, sagte Veranstalter Knut Linke. Obwohl der Begriff Corona-Krise in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.