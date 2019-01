Sonntagseinkauf : Ikea öffnet eine Stunde früher

Das Möbelhaus startet in den verkaufsoffenen Sonntag am 3. Februar mit neuen Zeiten.

20. Januar 2019, 13:21 Uhr

Schutow | Mit neuen Öffnungszeiten startet Ikea in seinen verkaufsoffenen Sonntag. Eine Stunde früher als gewohnt, von 12 bis 17 Uhr, können Kunden am 3. Februar durch das Möbelhaus bummeln. Zusätzlich erwarten sie zahlreiche Aktionen. So können große und kleine Besucher an Bastelstationen kreativ werden, beim Billy-Gedächtnisspiel ihre grauen Zellen trainieren oder ihre Treffsicherheit beim Gießkannenbowling beweisen. Außerdem sorgt an diesem Tag ein Schuhputzer in historischer Bekleidung für blitzeblankes Leder. Und eine Kinderschminkerin lässt auch kleine Herzen höher schlagen.

Das Restaurant öffnet bereits um 11.30 Uhr.