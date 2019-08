Vorfall an Rostocker Grundschule : Siebenjährige greift Lehrerin an: Beide werden ins Krankenhaus eingeliefert

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz kam es heute Morgen in einer Grundschule in Evershagen.

14. August 2019, 18:37 Uhr

Am Mittwochmorgen hat eine sieben Jahre alte Schülerin einer Lehrerin in den Arm gebissen. Der Vorfall ereignete sich an der Grundschule "Am Mühlenteich" im Rostocker Stadtteil Evershagen. Das Mädchen habe die Lehrerin dabei so stark verletzt, dass diese zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das berichteten mehrere Medien.

Mädchen in Nervenklinik eingeliefert

Die Lehrerin habe selbsttätig den Notruf gewählt. Die eintreffenden Polizeibeamten mussten das Mädchen vor Ort beruhigen. Im Anschluss wurde es in die Nervenklinik der Universitätsmedizin Rostock für weitere Untersuchungen gebracht.

Das Staatliche Schulamt wollte sich zunächst nicht zum Sachverhalt äußern. Warum das Mädchen zubiss, sei derzeit noch unklar.

