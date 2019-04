Service-Wohnen in Rostock : Auch mit 81 noch alleine leben

Das Elisabeth-Stift ist eines der mehr als 20 betreuten Wohnanlagen in Rostock. Ihr Konzept heißt Service-Wohnen.

von Katharina Golze

09. April 2019, 05:00 Uhr

Rostock | Schön hat sie es hier: einen kleinen Balkon zum Hinterhof, auf dem sie im Sommer bis in die Nacht sitzt und Musik hört. Ein „kleines Bütchen“, wie sie sagt, für ihre Haushaltswaren und eine große, gemütliche Wohnstube. Die Kreuzworträtsel und Zeitschriften liegen auf dem Tisch.



Die Seniorin Mareile Loeke wohnt seit mittlerweile zehn Jahren im Elisabeth-Stift in der Arnold-Bernhard-Straße. „Die Möglichkeit, in einer eigenen Wohnung weiterzuleben, gefiel mir“, sagt die 81-Jährige. Lange wohnte sie in einem Hochhaus, doch oft fühlte sie sich einsam. Der Mann war verstorben, Nachbarn sah sie nur selten. Eben die Anonymität der Großstadt. Genau da setzt das Service-Wohnen an, sagt der Einrichtungsleiter Sebastian von Weiss.

Sei es Gedächtnistraining, gemeinsamer Sport oder die monatlichen Erzählnachmittage – Mareile Loeke ist im Gemeinschaftsraum immer dabei. Auch in der hauseigenen Theatergruppe ist sie aktiv. „Es wird was getan, um die Einsamkeit zu überwinden“, freut sie sich. Tiefe Freundschaften habe sie im Haus geschlossen. Mit den Nachbarn verabrede sie sich mal spontan für den Zoo oder zu einem Ausflug nach Warnemünde. Gegenseitig begleiten sie sich zum Arzt.

Die Frau für alles

Einen wesentlichen Anteil daran leistet Petra Schmachtel-Knoll. Sie ist die Koordinatorin und Ansprechpartnerin im Haus und organisiert die hausinternen Veranstaltungen und Ausflüge ins Umland. Sie waren bereits auf dem Darß, im Neptun in Warnemünde oder zur Rapsblüte auf der Insel Poel. Petra Schmachtel-Knoll schreibt auch die monatliche Zeitschrift für die Bewohner - gefüllt mit Lebensweisheiten, Scherzen und den neuesten Terminen:

Ihr Job umfasst aber mehr als nur Kulturarbeit: „Ich bin dafür da, dass man für alle Lagen einen Ansprechpartner hat.“ Bewohner kommen in ihr Büro und fragen nach einer Empfehlung für einen neuen Hausarzt, bitten um Reparaturen oder wollen sich einfach einmal private Sorgen von der Seele reden.



Wenn ich meinen Arbeitstag beginne, ist meine Tür offen. Petra Schmachtel-Knoll, Ansprechpartnerin im Elisabeth-Stift

Jeder Tag sei anders, sagt Petra Schmachtel-Knoll. „Auch für mich ist es spannend, an dem Leben der Bewohner teilzuhaben.“ Zum Service gehört zudem ein Hausnotruf-Knopf, den die Bewohner bei sich tragen können. Sollte eine ältere Person stürzen, könne sie so direkt Hilfe rufen. Auch eine GPS-Ortung ist eingebaut. Petra Schmachtel-Knoll verweist aber: „Wenn man hier einzieht, sollte man noch fit sein.“ Das Problem ist nur: „Die meisten werden erst aktiv, wenn nichts mehr geht.“



Seit 20 Jahren betreutes Wohnen

Neben dem Service-Wohnen im Elisabeth-Stift hat die Stadtmission noch zwei Anlagen für betreutes Wohnen: in der Feldstraße und am Alten Markt. Seit nahezu 20 Jahren bietet die Organisation diese Wohnform an. Die Nachfrage ist groß, das zeigt auch das umfangreiche Angebot in der Stadt. Unter der Webseite "Wegweiser Betreutes Wohnen" sind fast 30 Standorte in und um Rostock eingezeichnet.

Vor der Nachfrage kann sich auch das Elisabeth-Stift nicht retten, wie Petra Schmachtel-Knoll berichtet: „Wenn bei uns eine Wohnung frei ist, ist sie in zwei, drei Tagen wieder weg.“



Im der Arnold-Bernhard-Straße bieten sie 41 Zwei-Raum-Wohnungen an. Die meisten Bewohner leben allein. Derzeit wohnen 46 Senioren dort. 18 davon sind noch Erstbewohner, die damals zum April 2009 einzogen. Was die Wohnungen so begehrt macht, weiß Einrichtungsleiter Sebastian von Weiss.





Auch Bewohnerin Mareile Loeke fühlt sich wohl in ihrer Zwei-Raum-Wohnung: „Die Wohnungen sind so ausgestattet, dass man sehr gut allein zurecht kommen kann“. Die 81-Jährige hat sich bewusst für die Einrichtung in der Innenstadt entschieden: „Ich möchte ins Theater gehen, und in die Bibliothek. Die Post ist nicht weit.“ Zudem gäbe es viele Optionen, essen und einkaufen zu gehen.

„Der Nahverkehr in Rostock ist spitze", erzählt die Seniorin. Auch fühle sie sich wohl, wenn sie abends allein um halb zehn spazieren geht, denn im Stadtzentrum sei immer jemand unterwegs. Am meisten gefällt ihr aber der Gemeinschaftsgedanke: „Für mich hat sich das Leben sehr positiv entwickelt. Hier trifft man immer jemanden. Und wenn man das möchte, kann man aber die Tür zumachen, weil jeder seins hat.“