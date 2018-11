Seehafen Rostock : Stützpfeiler rutscht ab - halbe Million Schaden

Im Überseehafen ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Mann wurde leicht verletzt. Schaden: halbe Million Euro.

01. November 2018, 11:29 Uhr

Rostock | Aus noch unbekannten Gründen rutschte am Mittwoch gegen 20 Uhr ein etwa 1.000 Tonnen schweres Bauteil für Windkraftanlagen beim Transport auf ein Spezialschiff ab und krachte auf den Boden. Es gab einen Leichtverletzten und über eine halbe Million Euro Sachschaden.

Das Unglück ereignete sich am Liegeplatz 12, in der Nähe des Rostocker Getreide-Lagerhauses. Das Mehrzweck-Spezialschiff "Svenja" befand sich zu diesem Zeitpunkt an der Pier des Liegeplatzes, um die riesigen Stützpfeiler für Windkraftanlagen in Empfang zu nehmen. Beim Heraufhieven auf das Schiff passierte das Unglück. Eines der 1.000 Tonnen schweren Bauteile rutschte ab und fiel auf die Kaikante. Beim Absturz wurden sowohl das Schiff als auch die Kaikante beschädigt.

Der Gefahrenbereich wurde abgesperrt, entsprechende Bergungsarbeiten vorbereitet. Im Laufe des Donnerstages soll ein Spezialkran zum Einsatz kommen. Ein Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen am Arm und musste von Sanitätern behandelt werden.