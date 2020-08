Projekt der Tageszeitungen in MV : Medien machen Schule - Unser neues Digital-Angebot für Schüler und Lehrer

Am Montag beginnt unser Projekt zur Medienbildung in der Schule. Das Land unterstützt Schüler-Abos über den MV-Schutzfonds

Regionale Schulen, Gymnasien und Gesamtschulen in MV können künftig die Online-Angebote der regionalen Tageszeitungen verstärkt in den Unterricht einbinden. Die „Schweriner Volkszeitung“, die „Norddeutschen Neuesten Nachrichten“ aber auch der „Nordkurier“ in Neubrandenburg und die „Ostsee-Zeitung“ starten heute ein Projekt zur Medienbildung in der Schule.

Kostenloser Zugang zu den digitalen Angeboten der Verlage

Die Regionalzeitungen stellen Schülerinnen und Schülern ab der Klasse 5 bis zum Jahresende einen kostenlosen Online-Zugang zu ihren digitalen Angeboten zur Verfügung.

Unsere Zeitung hat darüber hinaus eine gesonderte werbefreie Seite für Schüler und getrennt davon für Lehrer konzipiert, die täglich neue Schülernachrichten bietet, Videos einbindet, einen Kindernachrichtendienst beinhaltet, Rätsel und vieles mehr.

Lehrer erhalten auf ihren Zugang zusätzlich Lehrmaterial für digitale Medien. Das Land unterstützt das Projekt über den MV-Schutzfonds mit insgesamt zwei Millionen Euro.

Medienkomeptenz der Schüler und Lehrer fördern

„Mit diesem Online-Zeitungsprojekt unterstützen wir die Schulen bei der Medienbildung. Medienkompetenz wird immer wichtiger angesichts der Informationsflut, die auf die Jugendlichen über die sozialen Medien einprasselt. Da ist es wichtig, seriöse Information von Fake News unterscheiden zu lernen“, betonte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD).

Die regionalen Tageszeitungen stehen für aktuelle und verlässliche Informationen. Sie bieten nicht nur unabhängigen Journalismus, sondern sind auch identitätsstiftend für die Region, so die Ministerin. Und: „Zugleich haben die Verlage viele Erfahrungen mit medienpädagogischen Angeboten durch das Projekt ‚Zeitung in der Schule.’“ Schüler könnten erfahren, was seriöse Medien in der Region ausmacht.

SVZ-Chefredakteur Michael Seidel: „Auch wir Regionalmedien müssen uns täglich der Medienkritik stellen. Wir wissen, dass manche Eltern und Lehrer uns zumindest skeptisch betrachten. Schließlich unterlaufen auch seriösen Medien gelegentlich Fehler. Kritischer Umgang mit Quellen ist selbstverständlicher Teil unserer Arbeit. Uns liegt am Herzen, unser umfangreiches digitales Angebot transparent und von unprofessionellen Informationen abgrenzbar zu machen. “

Bildungsminsterin stellt das Projekt im Livestream vor

Schüler und Lehrkräfte erhalten die Zugangsdaten für die Online-Angebote über die Schule. Die entsprechenden Briefe werden in den kommenden Tagen versandt. Der Zugang wird anonymisiert erfolgen, so dass keine persönlichen Daten ersichtlich sind. Um dem Datenschutz Rechnung zu tragen, müssen Eltern vor dem Projektstart eine Einwilligungserklärung unterzeichnen. Schülerinnen und Schüler können selbst aktiv werden und erleben, wie Redakteure und Reporter arbeiten.

Die „Schweriner Volkszeitung“ lädt am Montag Nachmittag, Lehrerinnen und Lehrer ein, das Online-Zeitungsprojekt kennenzulernen. An dem Auftakt können coronabedingt nur 25 Lehrkräfte teilnehmen. Anmeldungen sind unter www.nnn.de/anmeldung möglich. Bildungsministerin Bettina Martin wird das Online-Zeitungsprojekt starten. Die Veranstaltung wird hier als Livestream übertragen (siehe oben).