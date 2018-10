Rostock : Schlagersänger Eloy gibt Autogrammstunde

Der niederländische Popstar wird im Ostseepark Sievershagen erwartet.

Bekannt wurde er mit der Boygroup Caught in the Act und Songs wie „Love Is Everywhere“ oder „Baby Come Back“, doch mittlerweile geht Eloy de Jong musikalisch auch alleine erfolgreich seinen Weg. Am Freitag kommt der niederländische Pop- und Schlagersänger in den Ostseepark, um seinen Fans bei einer Autogrammstunde sein erstes Soloalbum „Kopf aus – Herz an!“ vorzustellen, das er in deutscher Sprache eingesungen hat. Ab 18.30 Uhr können seine Anhänger ihn dann persönlich treffen und das eine oder andere gemeinsame Erinnerungsfoto machen.

Die erste Single von seinem Debütalbum trägt den Titel „Schritt für Schritt“. Und genau so, nämlich Schritt für Schritt, ging Eloy sein Solowerk an. Auch mit der zweiten Single „Egal, was die anderen sagen“ konnte der 45-Jährige bei einem TV-Auftritt bereits die Herzen der Zuschauer gewinnen.