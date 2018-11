Schienenersatzverkehr : S-Bahn fährt wieder nach Warnemünde

Der Schienenersatzverkehr auf der Strecke zwischen Marienehe und Warnemünde endet am 22. November.

Warnemünde | Die Zeit des Schienenersatzverkehrs zwischen Warnemünde und Marienehe und dem damit anfangs einhergehenden Chaos neigt sich vorerst dem Ende zu. Ab 22. November wird die S-Bahn nach einmonatiger Pause wieder den Verkehr auf dieser Strecke aufnehmen. Lediglich in den Abendstunden kommt es weiterhin zu Bauarbeiten. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt, ändern sich daher nach 22 Uhr die Fahrzeiten für neun Züge. Wann diese genau fahren, wird in Kürze bekannt gegeben.

Gerade in der Anfangszeit kam es beim Schienenersatzverkehr zu Problemen und längeren Wartezeiten, weil nicht genügend Busse für die Fahrgäste bereit standen. „Hier hat DB Regio unverzüglich nachgesteuert, den Anteil und die Häufigkeit der Niederflurbusse erhöht und aufgrund der Kritik jeden Bus nach Warnemünde durchfahren lassen“, antwortet die DB auf die Kritik.

Allerdings führte die erhöhte Anzahl an Bussen zu neuen Problemen. Statt einer Entlastung verschärfte das Verkehrsaufkommen die Situation im Ostseebad nur noch. „Insbesondere aufgrund der Standzeiten der Busse beim Aus- und Einstieg im Bereich am Empfangsgebäude/Vorplatz“, teilt eine Sprecherin des Unternehmens mit. Nach einem Vor-Ort-Termin mit der an der Planung für den Schienenersatzverkehr beteiligten Hansestadt und der Wohnungsgesellschaft Wiro sowie Vertretern von Busunternehmen Ende Oktober wurde schließlich die Entscheidung getroffen, wieder zur zum ursprünglichen Plan zurückzukehren und je Fahrt nur einen Bus nach Warnemünde einzusetzen. „Unter den gegebenen Rahmenbedingungen und im Sinne der Verkehrssicherheit halten wir die aktuelle Lösung für den besten Kompromiss. Unsere Kontrollfahrten als auch ausbleibende Fahrgastbeschwerden bei unserem Kundendialog bestätigen diese Vorgehensweise. Natürlich lassen sich einzelne Engpässe und Verspätungen durch Baustellen, Parkverstöße und hohes Verkehrsaufkommen bei einem Schienenersatzverkehr nicht immer vermeiden“, so die DB. In Hinblick auf die Bauarbeiten und Schienenersatzverkehr im Oktober 2019 will das Unternehmen entsprechende Konzepte erarbeiten, in die sich auch der Ortsbeirat einbringen kann, „um gemeinsam die richtigen Stellschrauben für einen optimierten Ersatzverkehr zu finden.“